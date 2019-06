In het Franse Bordeaux opent deze week het Méca officieel de deuren, kort voor Maison de l’économie créative et de la culture. Het gebouw langs de oevers van de Garonne wordt de nieuwe thuis van drie culturele instellingen, en werd ontworpen door het bureau van de Deense architect Bjarke Ingels (BIG). De buitenruimte speelt een belangrijke rol in het ontwerp, en daarom koos Ingels voor een boogconstructie. De vrijgekomen ruimte moet uitnodigend werken, bovendien is het de bedoeling dat er buiten ook optredens, voorstellingen of kunstinstallaties kunnen worden gehouden. Kostenplaatje: 60 miljoen euro.