Prins Laurent was dinsdag te gast in Hasselt voor de officiële opening van ‘Baas en Beest’, een dierendispensarium waar mensen in kansarmoede terechtkunnen met hun huisdier. Heel wat mensen vroegen de prins om een selfie, behalve een cameravrouw van TV Limburg. 'Iedereen heeft nu al eentje gekregen, dus jij ook', klonk het vriendelijk.