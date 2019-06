Vakbondsman ook in beroep veroordeeld voor wegblokkade tijdens staking

Het hof van beroep in Antwerpen heeft Antwerps ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt schuldig bevonden aan het ‘kwaadwillig belemmeren van het verkeer’, omdat hij tijdens een staking wegblokkades had laten opwerpen.

Het hof bevestigt daarmee de uitspraak van de rechters in eerste aanleg. PVDA laat in een persbericht weten dat het arrest ‘een dubbele aanval is op iedereen die ooit nog een actie of een tegenstem wil laten horen’. ‘Dit arrest is een regelrechte intimidatie’, zegt Jos D’Haese (PVDA) in het bericht. ‘Met deze veroordeling riskeert elke verantwoordelijke een strafrechtelijke veroordeling.’

Het incident vond plaats tijdens de nationale stakingsdag van 24 juni 2016. Verlaeckt had filterblokkades laten opwerpen op de Scheldelaan in de Antwerpse haven. Ook na aandringen door de politie, weigerde Verlaeckt om zijn militanten aan te sporen om de blokkades weg te halen. Zowel Verlaeckt als vakbondsafgevaardigde Tom D. werd tijdens de actiedag opgepakt door de lokale politie. Tom D. werd door de rechtbank in eerste aanleg vrijgesproken.