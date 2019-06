‘Bende van Nijvel’-Delhaize wordt gesloopt

De Delhaize-winkel in de Parklaan in Aalst wordt vervangen door een nieuwbouw. De supermarkt­keten zal er een gedenkteken voor de slachtoffers van de Bende van Nijvel oprichten.

Delhaize heeft een vergunning om vanaf februari 2020 een nieuwe supermarkt te bouwen op de huidige locatie. Begin 2021 moet de nieuwe winkel openen. Intussen wordt een vergunningsaanvraag voorbereid om gedurende de werkzaamheden een tijdelijke winkel in te richten op de parking. ‘Zo kunnen klanten hun boodschappen blijven doen en moet het personeel zich niet verplaatsen’, zegt woordvoerder Roel Dekelver. Hij voegt eraan toe dat de nieuwbouw de ‘modernste Delhaize van het land’ wordt.

De parking wordt deels ondergronds met 170 plaatsen en extra fietsenstallingen. De verkoopruimte wordt met honderd vierkante meter uitgebreid tot meer dan 2.240 vierkante meter. In totaal pompt de keten 10 miljoen euro in het project.

Gedenkteken

Sinds 1978 huist Delhaize in het gebouw op de huidige locatie. De Delhaize ging in 1985 de geschiedenisboeken in als de plaats waar de bloedigste aanslag van de Bende van Nijvel plaatsvond. Op 9 november werden er acht mensen koelbloedig vermoord, onder wie de vader, moeder en het zusje van David Van de Steen. Hijzelf raakte zwaargewond.

‘De Delhaize is voor mij een soort van laatste begraafplaats, de plek waar ik hen het laatst in leven heb gezien’, zegt Van de Steen aan Het Nieuwsblad. ‘Er is in die jaren veel veranderd en tegelijk ook niet. De ingangen zijn aangepast en het gebouw werd uitgebreid, maar voor veel mensen blijft het erg herkenbaar. Het gebouw is verouderd en ik begrijp de beslissing, maar hiermee zal een deel van de geschiedenis verdwijnen.’

‘In de nieuwe winkel willen we een gedenkteken inrichten als eerbetoon naar de slachtoffers en hun familieleden’, aldus Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. ‘Hoe dat er zal uitzien, wordt beslist in de ontwerpfase. We willen de slachtoffers op een serene maar gepaste wijze herdenken.’