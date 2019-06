Superrijken ontdekken Airbnb: ook privé-eiland, kasteel of wijngaard te huur

Airbnb startte ooit met het verhuur van luchtmatrassen, vandaar ook de naam, maar met een nieuw segment wil het verhuurplatform nu ook de superrijken bedienen. En die verwachten iets meer dan een luchtmatras.

Wie nog op zoek is naar accommodatie op zijn vakantiebestemming, kan een kijkje nemen op Airbnb Luxe. Sinds dinsdag pakt het bekende verhuurplatform uit met zo’n tweeduizend nieuwe adressen, weliswaar voor mensen die iets meer te besteden hebben.

Het aanbod gaat van Franse kastelen tot Toscaanse villa’s, maar ook hele wijngaarden in Nieuw-Zeeland of een privé-eiland in Frans Polynesië. Gemiddelde prijs: zo’n 14.000 dollar per week. Voor dat eiland loopt de prijs op tot een miljoen dollar per week, maar dan krijg je naast een villa ook vijftien gasthuizen ter beschikking en zo’n vijftig man personeel. Zorgen over hoe er te geraken? Elke boeking via Airbnb Luxe komt met een reisconsulent die de logistieke planning voor zijn rekening neemt.

Anonimiteit

Volgens Airbnb is er een toenemende vraag naar luxueuze accommodaties. ‘Mensen groeien op met Airbnb’, vertelt marketingdirecteur Eshan Ponnadurai aan Bloomberg. ‘Iemand die als prille twintiger een kamer huurde voor honderd dollar per nacht, maar intussen wat rijkdom heeft vergaard, wil nu een kamer van duizend dollar per nacht.’

Bovendien zijn ook de superrijken op een punt gekomen dat ze de deeleconomie een kans willen geven. Iemand met een peperduur appartement zou in het verleden weigerachtig hebben gestaan om het te delen met vreemden, maar die grenzen zijn weggevallen beweert Arun Sundararajan, professor bij New York University en deeleconomie-expert.

Veel van de huizen op Airbnb Luxe behoren toe aan beroemdheden en miljardairs, maar hun anonimiteit wordt gewaarborgd. De woningen worden ook gestript van alle mogelijke persoonlijke spullen die hun identiteit zouden kunnen verraden.

Percentage

Airbnb Luxe kwam niet uit de lucht gevallen. Het bedrijf werd in 2017 eigenaar van het Canadese Luxury Retreats, dat gespecialiseerd was in luxueuze accommodaties. Het gros van de panden die worden aangeboden, waren eerder ook al beschikbaar. Voor Airbnb is de stap richting luxemarkt ook lucratief: aangezien het bedrijf steeds een percentage van de verhuurprijs opstrijkt, zullen ze ook meer inkomsten halen uit de duurdere accommodaties.