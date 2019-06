Deceuninck - Quick Step maakt Tourploeg bekend waarin geen plaats is voor Philippe Gilbert: “Uitgebalanceerd geheel”

Philippe Gilbert (36) staat straks niet aan de start van de Ronde van Frankrijk. Dat moet zowat de grootste verrassing zijn in de Tour-selectie die Deceuninck - Quick Step zonet heeft vrijgegeven.

Omtrent de selecties van Elia Viviani, Michael Morkov, Julian Alaphilippe, Maximilian Richeze, Enric Mas en Dries Devenyns bestond de voorbije dagen nog maar weinig twijfel en dat Philippe Gilbert als ambitieuze wegkapitein zou worden uitgespeeld, leek ook vast te staan. Niet dus: de twee resterende plaatsen zijn voor de Deen Kasper Asgreen en uittredend nationaal kampioen Yves Lampaert, vorig weekend nog winnaar van de tijdrit in de Ronde van Zwitserland.

Zijn spectaculaire val in de Pyreneeën lijkt het voorlopig laatste wapenfeit van Philippe Gilbert in de Tour. Foto: Photo News

Of deze niet-selectie gevolgen heeft voor de toekomst van Gilbert bij het team van Patrick Lefevere, is nog niet duidelijk. Feit is dat de onderhandelingen niet al te vlot verlopen op een moment dat Julian Alaphilippe en Zdenek Stybar al wel hun contract hebben verlengd.

“Julian is een éénmansleger, vorig jaar goed voor de bolletjestrui. Zelfs in de eerste week zijn er al etappes die hem heel goed moeten liggen. En dan behoort hij tot de beste renners van de wereld”, aldus sportdirecteur Tom Steels. “We mikken dus op ritwinst met Julian.”

Viviani moet dan weer de spurter van dienst worden. “Het wordt zijn eerste Tour in jaren”, aldus Steels over zijn veelwinnaar. “Hij heeft al etappes gewonnen in grote rondes maar dit is de Tour. Met het ganse team achter hem moet hij vooral kalm blijven en elke mogelijkheid grijpen die zich aandient. De groene trui wordt moeilijk maar we bekijken het dag per dag en etappezeges zijn het hoofddoel.”

De Italiaan maakte indruk in de Ronde van Zwitserland waar hij twee etappes won. De leadout die hem vorige week terug deed winnen, zal ook in de Tour van de partij zijn: Asgreen, Lampaert, Morkov en Richeze. “Voor Kasper wordt dit het debuut in de Tour”, aldus Steels. “Hij zal er moeten knechten, ook al weten we dat hij meer kan. Maar hij moet nu vooral ervaring opdoen en kennismaken met de Tour. Dat kan hij het best door voor de ploeg te werken. In de ploegentijdrit kan hij het team iets extra’s geven. Dat geldt ook voor Lampaert die zowel in de ploegentijdrit als in de leadout voor Viviani een belangrijke rol kan spelen. We weten dat we op Yves kunnen bouwen.”

“Morkov - wiens kwaliteiten als wegkapitein en organisator van vitaal belang zijn - is klaar om Viviani bij te staan en zal samen met Richeze als laatste Viviani bijstaan in de spurt. Als het op leadout aankomt, dan is Richeze absolute wereldtop. In een hectische finale is hij van goudwaarde.”

Mas voor het klassement

Naast Asgreen stuurt Deceuninck - Quick Step nog een debutant naar de Tour: klassementsrenner Enric Mas. “Hij is onze klassementsman. Vorig jaar bewees hij in de Vuelta met zijn tweede plaats dat hij grote rondes perfect aankan maar ook voor hem geldt: dit is de Tour en hij zal moeten leren”, aldus Tom Steels. “Je kan de Tour moeilijk inschatten als je nog nooit hebt deelgenomen. In de Tour is alles lastiger en dat moet hij nog ervaren. Hij zal altijd goed gepositioneerd moeten zijn, ook in de vlakkere etappes. Gelukkig kan hij daarvoor rekenen op Dries Devenyns. Het is zijn taak om Mas zo lang als mogelijk bij te staan.

Steels kwam nog even terug op de niet-selectie van Philippe Gilbert. “Met onze kern is er altijd een sterke renner die uit de boot valt. Het is jammer dat we Philippe Gilbert moeten thuislaten maar dit is een uitgebalanceerd team. We hebben drie leiders waarmee we etappes willen winnen en tegelijk meespelen in het algemeen klassement. Dat is geen makkelijke mix maar met dit achttal kunnen we in heel veel etappes heel ver geraken. Met de ploegentijdrit in Brussel zijn we als Belgisch team met Belgische sponsoren gebrand op een sterke prestatie in de ploegentijdrit en dat moet met deze ploeg zeer goed mogelijk zijn. We hebben het gevoel dat dit een zeer uitgebalanceerd team is.”

De Tourselectie van Deceuninck - Quick Step: Elia Viviani (Ita), Enric Mas (Spa), Julian Alaphilippe (Fra), Kasper Asgreen (Den), Michael Morkov (Den), Maximiliano Richeze (Arg), Dries Devenyns, Yves Lampaert.