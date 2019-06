Beeld van verdronken migranten Óscar en Valeria gaat de wereld rond

De foto van Óscar Alberto Martínez Ramírez (26) en zijn tweejarige dochter Valeria (2) aan de oevers van de Rio Grande staat symbool voor de gevaren die migranten uit Centraal-Amerika trotseren om de grens met de VS over te steken.

De arm van het meisje ligt nog om de schouders van haar papa. Ze liggen beiden met het gezicht naar beneden aan de over. De Mexicaanse journaliste Julie Le Duc nam het dramatische beeld maandag en sprak daarover later met de Britse krant The Guardian. Volgens haar kwam Martínez Ramírez op zondag toe in Matamoris, een Mexicaans stadje bij de rivier Rio Grande. Aan de overkant van de rivier ligt niet veel verder het Amerikaanse stadje Brownsville.

Toen de man met zijn dochter van 23 maanden ouden de rivier overstak, zijn ze gegrepen door het water. Volgens Le Duc was de vader eerst met zijn dochter de rivier overgezwommen, had hij haar aan de oever achtergelaten, en keerde hij terug om zijn vrouw op te halen. Zijn dochter zou opnieuw het water in gegaan zijn. ‘Toen de vader haar wilde redden, heeft de stroming hen beiden gegrepen’, zegt Le Duc aan The Guardian.

Tientallen migranten trachten dagelijks vanuit Centraal-Amerika richting de Verenigde Staten te vluchten, weg van armoede en het geweld in eigen land. Vanuit Honduras, El Salvador, Guatemala en Mexico tot aan de streng bewaakte grens met de VS. Een toch die niet zonder gevaren is. Dit jaar zijn al twaalf mensen omgekomen bij pogingen om de grensrivier Rio Grande over te steken. Door smeltwater is de rivier op dit ogenblik erg gevaarlijk, schrijft The Guardian.

De foto van Óscar en Valeria doet denken aan die van het verdronken jongetje Aylan Kurdi. Het driejarige Syrische jongetje werd gevonden op een Turks strand toen een boot van de twee smokkelaars in de Middellandse Zee zonk.