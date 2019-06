Oeigoerse vrouw gelokaliseerd in Xinjiang

Belgische diplomaten hebben een kort telefoon­gesprek gehad met Wureyetiguli Abula, de Oeigoerse vrouw die eind mei bescherming zocht in de Belgische ambassade in ­Peking, maar door het ambassadepersoneel aan de Chinese ­politie werd overgedragen.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) kondigde toen aan dat hij een diplomaat naar Xinjiang zou sturen, de provincie vanwaar de vrouw afkomstig is, om zich te vergewissen van haar toestand. Dat is nog niet gebeurd. Een ­bezoek van een Belgische diplomaat is niet nodig volgens de Chinese autoriteiten, omdat de vrouw in veiligheid is en ze zelf niet de Belgische nationaliteit heeft.

Buitenlandse Zaken lijkt zich daaraan aan te passen. ‘Het kader van de missie is gewijzigd’, reageert het departement aan Belga.

Volgens de Chinese ambassade is de Chinese politie in ­Peking tussenbeide gekomen op vraag van de Belgen.