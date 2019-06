Kim Kardashian krijgt Japan over zich heen

Kim Kardashian heeft een nieuwe ondergoedlijn, maar de naam die de realityster daarvoor heeft bedacht, veroorzaakt heel wat ophef in Japan.

Kardashian lanceerde dinsdag haar eigen shapewear, corrigerend ondergoed, in diverse kleuren omdat ze naar eigen zeggen vaak nooit een kleur kon vinden die aansloot bij haar eigen huidskleur. Tot daar toe geen probleem, maar de naam die ze aan haar nieuwe project gaf, wordt haar niet door iedereen in dank afgenomen.

Kim koos voor ‘Kimono’, dat dus ook haar eigen voornaam bevat, een trucje dat de familie wel vaker toepast. Zo hadden de zussen Kardashian een aantal winkels met de naam Dash (de middelste lettergreep uit Kardashian) en noemt Kim haar eigen emoji ‘Kimoji’. ‘Kimono’ werd vorig jaar al geregistreerd in de Verenigde Staten.

Maar in Japan hadden ze liever gezien dat Kardashian wat dieper had nagedacht over een naam. Zij vinden het niet kunnen dat de realityster een ondergoedlijn dezelfde naam geeft als het lange gewaad dat wordt beschouwd als hun nationale outfit en een eeuwenoude geschiedenis met zich meedraagt. De kimono wordt in Japan nog steeds bovengehaald voor bijzondere gelegenheden zoals huwelijken en begrafenissen.

Onder de hashtag #kimohno regent het dan ook klachten op sociale media over de onrespectvolle keuze van Kardashian. ‘Er is geen greintje respect voor de betekenis van dit kledingstuk in onze cultuur’, is de conclusie van velen. Anderen vrezen dat velen bij het woord kimono misschien eerst zullen denken aan het ondergoed van Kardashian.

Totaal ander doel

Sheila Cliffe, een professor aan de Jumonji University die ook een boek schreef over de Japanse kimono, vindt het dan weer ironisch dat Kardashian met haar ondergoed refereert aan een kledingstuk dat een totaal ander doel heeft. Een kimono is immers bedoeld om jezelf te bedekken.

‘De esthetiek van een kimono is sierlijk, elegant en zachtaardig. Het is noch overdreven onthullend noch aansluitend op het lichaam. Het wikkelt de drager zodat ze niet worden blootgesteld’, vertelt de professor aan BBC. ‘Mocht ik een beha ontwerpen en het een sari noemen (het Indiase kledingstuk, red.), zouden ook veel mensen kwaad zijn. Het getuigt van oneerbiedigheid. De kimono is een uiting van onze Japanse identiteit. Kim Kardashian kan dat woord niet opeisen.’

Kardashian zelf heeft nog niet gereageerd op de heisa.