Nederland kruipt door het oog van de naald tegen Japan maar staat na omstreden strafschop in kwartfinale van WK vrouwenvoetbal

Het Oranje-legioen haalt opgelucht adem: Nederland stoot door naar de kwartfinales op het WK vrouwenvoetbal en daarin treft het zaterdag Italië. Het leek er echter lange tijd op dat Japan het zou halen want zij waren veruit de betere ploeg in de 1/8e finales, maar faalden in de zone van de waarheid met ofwel het doelhout of een redding op de lijn. Nederland won alsnog (tegen de gang van het spel in) na een omstreden strafschop in de 87e minuut wegens handspel: 2-1...