PVDA komt ook binnen in de Senaat

Het uiterst linkse PVDA mag 5 van de 60 senatoren afvaardigen. ‘In tegenstelling tot de SP.A kiezen wij wel voor Turks talent.’

Voor het eerst treedt de PVDA-PTB ook toe tot de ­Senaat. De winst op 26 mei garandeert de partij 4 deelstaatsena­toren plus een extra gecoöpteerde senator. Dat wordt de Houthalense Ayse Yigit. Yigit raakte op 26 mei niet verkozen als federaal lijsttrekster, maar de partij verdubbelde in Limburg wel.

Dat de partijleiding koos voor de 46-jarige Houthalense, heeft niet alleen te maken met die goede score, maar ook met het feit dat Yigit van Turkse origine en vrouw is.

De PVDA wil zo de nadruk leggen op diversiteit en zich tegelijk afzetten tegen de socialistische concurrentie. Maandag koos de SP.A andermaal voor Bert Anciaux als gecoöpteerd senator, tot onvrede van tegenkandidaat Mustafa Aytar. In een interview met Knack betreurde Aytar dat de SP.A geen enkel parlementslid heeft van Turkse origine, terwijl wel heel wat Belgische Turken voor de socialisten stemden. ‘In tegenstelling tot de SP.A kiezen wij wel voor Turks talent’, stelt de partij.

Ayse Yigit weet dat de partijkeuze instrumenteel is. ‘Ik besef dat mijn origine en het feit dat ik vrouw ben, hebben meegespeeld. Mijn partij kiest dan ook bewust voor meer diversiteit, ook in de senaat. Dat is nodig om het gevecht aan te gaan tegen racisme en ongelijkheid.’

Andere zekere namen zijn Fourat Ben Chikha (Groen), Sabine de Bethune (CD&V), France Masai (Ecolo), ­Jules Eedekens (PS), Bert Anciaux (SP.A) en Mark Demesmaeker (N-VA).