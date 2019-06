Trump pikt woordvoerster Melania in

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een nieuwe woordvoerster van het Witte Huis aangesteld. Hij kiest voor Stephanie Grisham.

Stephanie Grisham zal Sarah Huckabee Sanders opvolgens als woordvoerster van het Witte Huis. Grisham is geen onbekende voor Trump: ze was de woordvoerster van de vrouw van de president, Melania Trump. Het was dan ook Melania die het nieuwtje mocht verspreiden: ‘Ik ken geen geschikter persoon om de administratie in het Witte Huis en dit land te dienen’, schreef de first lady op Twitter. Haar officiële titel wordt: ‘White House press secretary’ en ‘White House communications director’. Ze vult op die manier nog een andere vacature in.

Door The New York Times wordt Grisham omschreven als ‘een van de laatste overblijvers van de Trump-campagne in het Witte Huis’. ‘Ze is de voorbije jaren een betrouwbare pion geweest die altijd de belangen van Mrs. Trump (Melania) en de familie Trump verdedigde.’

Foto: REUTERS

Trump kondigde op 13 juni aan dat Sarah Huckabee Sanders eind deze maand zou stoppen als woordvoerster van het Witte Huis. Sanders trekt na 3,5 jaar in het Witte Huis eind juni terug naar haar thuisstaat, Arkansas. ‘Ze is een erg speciaal iemand met buitengewone talenten, die goed werk heeft verricht’, zei Trump toen.

‘Ik hoop dat ze zich kandidaat stelt als gouverneur van Arkansas, dat zou ze fantastisch doen’, voegde Trump eraan toe. De vader van Sanders, Mike Huckabee, was destijds ook gouverneur van Arkansas.

Grisham is de derde ’press secretary’. Eerder vertrok al Sean Spicer.