Minimumlonen zullen op 1 juli niet verhoogd worden

De socialistische vakbond ABVV weigert de cao te ondertekenen die het minimumloon op 1 juli met 1,1 procent zou verhogen.

Het njet van het ABVV tegen de verhoging van het minimumloon komt niet uit de lucht vallen. De socialistische vakbond heeft zich in de voorbije maanden steevast gekant tegen het ontwerp van loonakkoord tussen de twee andere vakbonden, ACV en ACLVB, en de werkgeversorganisaties.

De optrekking van het minimumloon met 1,1 procent is een onderdeel van dat akkoord. Ook de lonen van de werknemers mogen trouwens (dit en volgend jaar) met 1,1 procent stijgen.

Maar voor het ABVV is die verhoging onvoldoende. Uit protest weigerde het ABVV vandaag in de Nationale Arbeidsraad om de cao over het minimumloon te tekenen.

Het christelijke ACV keurt de houding van het ABVV af en noemt het ‘onbegrijpelijk dat men deze verbetering voor de allerlaagste lonen laat liggen’.

Ook ondernemersorganisatie Unizo reageert 'verbaasd' op de beslissing van het ABVV. '62.867 werknemers die deze verhoging verwachten, krijgen die daardoor niet. Bovendien grijpen 182.102 werknemers naast een verdere vermindering van hun persoonlijke werknemersbijdrage aan de sociale zekerheid.'