Dertig jaar oud, maar veel frisser dan de meeste hedendaagse romcoms

Wie geen zin heeft om voor de vierde keer op rij te barbecueën in de avondzon, kan genieten van de filmklassieker ‘When Harry met Sally’. Ook de ‘Campus cup’ begint spannend te worden. De actuaprogramma’s buigen zich dan weer over de politieke ontwikkelingen van de dag.

TERZAKE

Canvas 20.00-20.30 uur

CD&V-boegbeeld en minister van Werk Kris Peeters vertelt in de studio over zijn definitieve vertrek naar Europa. Het Europese kopstuk verlaat - alleszins tijdelijk - de nationale politiek. Daarnaast is er ook aandacht voor de plannen van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten. In Terzake gaan ze live naar hun correspondent in Israël en naar Amerikacorrespondent Björn Soenens. Tenslotte is er ook een reportage over de aardbevingen in Mol - veroorzaakt door de geothermiecentrale.

DE AFSPRAAK

Canvas 20.30-21.20 uur

In de Afspraak vanavond veel aandacht voor de federale onderhandelingen die in het slop zitten. De N-VA versnelt namelijk de Vlaamse formatie omdat ze niet gelooft dat er federaal snel iets te rapen valt. Ze geeft de PS hiervoor uitdrukkelijk de schuld. Wellicht mogen de federale informateurs nu inpakken. Wie duiding geeft bij deze evolutie, is voorlopig nog niet duidelijk. Daarnaast komt bioloog en Knack-journalist Dirk Draulans in de studio praten over de evolutie van de walvis. Belgische wetenschappers ontdekten namelijk nieuwe ‘missing links’ in de evolutie van de dieren. Draulans verduidelijkt het bizarre walvisverhaal.

WHEN HARRY MET SALLY

Zes 20.35-22.20 uur

Dertig jaar oud, alweer, maar frisser dan de meeste romcoms die tegenwoordig worden gemaakt. Botox was toen nog niet wijdverspreid, dus Meg Ryan kon haar gezicht nog in allerlei plooien trekken.

2 MAYANS M.C.

Q2 23.20-0.30 uur

Spin-off van Sons of anarchy, die zich enkele jaren later afspeelt en focust op de rivaliserende Mayans-motorbende. Komt net als Sons en de bikkelharde politiereeks The shield uit de koker van Kurt Sutter, echtgenoot van Katey ‘Peggy Bundy’ Sagal, die ook in Sons of anarchy meespeelde. Leuk wist-je-datje, geef toe.

3 DE CAMPUS CUP

Canvas 22.05-23.00 uur

De studentenquiz met Otto-Jan Ham komt stilaan in zijn beslissende fase. Vandaag wordt de eerste kwartfinale gespeeld. Hebben die gasten eigenlijk geen examens, is de vraag die ons nu spontaan te binnen schiet.