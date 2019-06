Wanty - Gobert met vier Belgen naar Ronde van Frankrijk

Wanty-Gobert zakt straks met vier landgenoten af naar de start van de Ronde van Frankrijk, op 6 juni in Brussel. De Franse kopman Guillaume Martin moet proberen een goed klassement te rijden, de overige renners krijgen een overwegend vrije rol. De 32-jarige Kévin Van Melsen viert zijn debuut in de Tour.

Nadat vorige week de eerste vijf namen bij Wanty-Gobert voor de 106e Ronde van Frankrijk bekendgemaakt werden, heeft de sportieve directie haar huiswerk afgewerkt en de laatste drie namen aan het lijstje toegevoegd. De selectie bestaat uit vier nationaliteiten. Eerder raakte al bekend dat kopman Guillaume Martin ondersteuning van de Noor Odd Eiking (24), de Italiaan Andrea Pasqualon (31) en de Belgen Aimé De Gendt (25) en Xandro Meurisse (27) zou krijgen. De Fransman Yoann Offredo (29), die in zijn race tegen de klok na twee zware valpartijen in het voorjaar net op tijd klaar is, en de Belgen Frederik Backaert (32) en Kévin Van Melsen (32) vervolledigen het team richting de Grand Départ in Brussel op 6 juli. Kévin Van Melsen, vast element van het team sinds 2009, is aan zijn proefstuk toe in een drie weken lange wedstrijd, terwijl Frederik Backaert voor de tweede keer aan de Ronde van Frankrijk deelneemt en Yoann Offredo de twee voorbije jaren nooit ontbrak in de selectie van Wanty-Gobert voor de Tour.

Hilaire Van der Schueren: “Uitgebalanceerde selectie”

“We trekken met een uitgebalanceerde selectie naar de Ronde van Frankrijk, die samen met kopman Guillaume Martin kan scoren. Een voor een zijn onze renners rijp voor deze zware wedstrijd van bijna vier weken. Met dit team kunnen we gokken op veel doelen, een ritoverwinning en een goed eindklassement met Guillaume Martin horen daar zeker bij.”

De keuze van de drie laatste namen was geen makkelijke, vond Van der Schueren. “Samen met het management hebben we over de keuze van de drie laatste renners overlegd”, klonk het. “Kévin Van Melsen heeft deze selectie verdiend omdat hij altijd klaarstaat om voor de ploeg te werken. Uit het verleden heb ik geleerd dat we er baat bij hebben om onze kopman tijdens het eerste deel van de Tour, in de vlakke etappes, nog beter te beschermen. Kévin zal hierin een belangrijke rol spelen. Frederik Backaert is enorm populair sinds zijn aanvallen in zijn eerste deelname aan de Ronde van Frankrijk in 2017 en krijgt de kans om dit statuut te behouden. Over Yoann Offredo heb ik lang getwijfeld, omdat hij na zware valpartijen in de GP Denain en in de Vierdaagse van Duinkerke tot twee keer toe van ver terug moest komen. Tijdens zijn laatste wedstrijden heeft hij echter laten zien dat hij er perfect klaar voor is, hij leeft voor 200% als een echte prof."

De selectie:

Frederik Backaert (Bel, 29)

Aimé De Gendt (Bel, 24)

Odd Eiking (Nor, 24)

Guillaume Martin (Fra, 26)

Xandro Meurisse (Bel, 27)

Yoann Offredo (Fra, 32)

Andrea Pasqualon (Ita, 31)

Kévin Van Melsen (Bel, 32)