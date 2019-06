‘Wildzwemmen’ in meren, plassen en kanalen is in ons land doorgaans verboden, omwille van de veiligheid en gezondheid. Samen met de temperatuur rijst het verzet. ‘Geef de burgers hun verantwoordelijkheid terug.’

De temperaturen klimmen hoog boven de 30 graden, de hitte is niet langer uit te houden, een openluchtzwembad heeft u niet in de buurt, maar wel een mooie vijver in het groen. Waagt u een duik?