Spoorverkeer verstoord door defecte trein in Brussel-Noord

Door een defecte trein in Brussel-Noord, waardoor twee sporen buiten dienst zijn, is er dinsdagnamiddag hinder op het Brusselse spoornet. De storing zou naar verwachting tot zeker 18 uur duren, zodat er ook in de avondspits nog hinder zou zijn. Intussen volgen verschillende omgeleide of beperkte treinen wel al opnieuw hun normale traject.

In Brussel-Noord zijn sporen 5 en 6 momenteel buiten dienst, waardoor verschillende treinen omgeleid of beperkt werden. De NMBS wou de drukke Brusselse Noord-Zuidas zo ontlasten, om de hinder zoveel mogelijk te beperken, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols.

Intussen volgen verschillende omgeleide of beperkte treinen al opnieuw hun normale traject. Enkel de treinen op de route Aalst-Schaarbeek worden nog beperkt tot Halle. En de treinreeks Schaarbeek-Zottegem rijdt nog rechtstreeks van Schaarbeek naar lijn 28, het ringspoor langs de Noord-Zuidverbinding, dus zonder Brussel-Noord en -Centraal aan te doen.