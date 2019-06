De reconstructie van de moord op Julie Van Espen is dinsdagnamiddag van start gegaan onder de Burgemeester Gabriël Theunisbrug aan het Sportpaleis in Merksem. De moordenaar van Julie, Steve B., heeft een goed half uurtje na zijn aankomst beslist niet mee te werken met de reconstructie.

De reconstructie van de moord op de 23-jarige Julie Van Espen uit Schilde moest de speurders meer zicht geven op wat er zich die fatale avond van zaterdag 4 mei exact heeft afgespeeld.

In principe had de reconstructie dinsdag enkele uren moeten duren. De politie had de omgeving waar de moord plaatsvond, de Vaartdijk aan het Albertkanaal, afgezet voor het verkeer en afgeschermd om de reconstructie in alle discretie te kunnen laten plaatsvinden.

Verdachte Steve B., die eerder al bekentenissen aflegde, zou ter plaatse tekst en uitleg geven over wat er was gebeurd toen hij op zaterdag 4 mei het pad van Julie Van Espen kruiste toen die met de fiets onderweg was van haar woonplaats Schilde naar Antwerpen.

Daar had ze afgesproken met vriendinnen, maar ze kwam er nooit aan. B., al eerder veroordeeld voor verkrachting, zou Van Espen proberen te verkrachten hebben en haar hebben vermoord toen ze zich hevig bleef verzetten.