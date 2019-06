Voorzitter Gentse gemeenteraad: ‘In korte broek naar zitting komen, haalt instelling naar beneden’

In short naar een zitting van de gemeenteraad? Dat wordt niet geapprecieerd, zo ondervonden gisteren verschillende leden in Gent. ‘Met een korte broek haal je de zitting naar beneden, kledij is een vorm van respect’, vindt waarnemend voorzitter Christophe Peeters.

Het waren raadsleden Manuel Mujica Gonzalez (Open VLD) en Bert Misplon (Groen) die gisteren tijdens de gemeenteraad in bermuda verschenen. Waarnemend voorzitter Peeters liet duidelijk merken wat hij daarvan vond: ‘We zitten hier in de gemeenteraad, niet aan de Blaarmeersen. Ik zeg niet dat iedereen in kostuum en das moet komen, zoals ik, of dat er vestimentaire regels moeten zijn. Maar het blijft een gemeenteraadszitting.’

‘Ik weet dat het voor iedereen warm is’, gaat hij verder, ‘maar met een korte broek haal je de instelling naar beneden. Jouw kledij vind ik een vorm van respect voor Gent, voor de gemeenteraad en de Gentenaars. Een lange broek lijkt me gepast.’

Het is overigens niet zomaar een bedenking van Peeters, hij meent het: de man wil het aankaarten op het fractieoverleg.