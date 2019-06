Frank Lampard op weg naar Chelsea

Frank Lampard (41) heeft van zijn team Derby County de toelating gekregen om met Chelsea te praten over de job van hoofdcoach. Lampard zou bij de Blues de Italiaan Maurizio Sarri kunnen opvolgen. Die vertrok naar Juventus.

Als speler verdedigde Frank Lampard dertien jaar het shirt van Chelsea en werd er met 210 doelpunten clubtopscorer aller tijden. Hij won er drie landstitels, vier FA Cups, de Champions League en de Europa League.

Vorig jaar werd Lampard aangesteld als hoofdcoach van tweedeklasser Derby County. Uiteindelijk liepen The Rams promotie naar de Premier League via de play-offs mis. “Aangezien de voorbereiding op het komend seizoen nakend is voor beide clubs, hopen we dat Chelsea hiermee snel de gesprekken kan afronden”, zo klinkt het dinsdag op de website van Derby County.