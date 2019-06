Gespot op de eerste rij van de show van Dior tijdens de mannenmodeweek in Parijs: Kate Moss en haar zestienjarige dochter Lila. Opvallend, want het topmodel verschijnt niet al te vaak publiekelijk en al helemaal niet met haar dochter, die als twee druppels water op haar lijkt. Al zullen we Lila in de toekomst wel vaker te zien krijgen, want ze timmert ook aan een eigen modellencarrière. Lila is het gezicht van Marc Jacobs Beauty en stond al op de cover van het magazine Dazed.