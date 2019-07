Augustus is wespenmaand. Wie even een boterham eet buiten of een barbecue organiseert, heeft een grote kans om de stekelige dieren te ontmoeten. Maar moet u meteen naar de spoed als er eentje toeslaat? Soms zeker wel.

Naar de spoeddienst snellen met een bij- of wespensteek is eigenlijk alleen nodig bij een toxische of allergische reactie. Blijft die uit - dat wil zeggen: er is enkel een lokale zwelling, jeuk en roodheid ...