70 miljoen dollar voor Gentse tech-parel

De Gentse scale-up Showpad haalt 70 miljoen dollar op in een kapitaalronde. Het is goed op weg een ‘unicorn’ te worden

Showpad, een Gents technologiebedrijf, heeft 70 miljoen dollar kapitaal opgehaald bij investeerders. Showpad noemt zichzelf een ‘sales enablement speler’. In mensentaal wil dat zeggen dat het een digitaal platform aanbiedt dat verkopers kunnen gebruiken om naar klanten te stappen. Het zorgt ervoor dat zij de juiste productinformatie bij zich hebben, op maat van de klant. Waardoor het verkooppraatje een pak efficiënter moet zijn.

Showpad wordt al langer bestempeld als één van de meer beloftevolle ‘scale-ups’ die Vlaanderen rijk is. Het heeft al meer dan 400 werknemers wereldwijd, en heeft kantoren in Gent, Londen, München, Polen, Chicago, San Francisco en Portland. Het plant dit jaar nog 200 mensen bij aan te werven, waarvan de helft in Europa. Het wil ook ‘agressief’ investeren in de VS, waar het vorig jaar 150 procent groei kende.

Showpad heeft zo’n 1.200 internationale ondernemingen als klant, waaronder Johnson & Johnson, GE Healthcare en Merck.

Unicorn

De kapitaalronde die het nu afrondt werd geleid door Dawn Capital en Insight Venture Partners. Ook bestaande investeerders, zoals Hummingbird Ventures en Korelya Capital deden mee. Ook kwam er een bijkomende schuldfinanciering van Silicon Valley Bank.

Met het geld wil Showpad ‘verdere wereldwijde groei ondersteunen’ en ook ‘nieuwe productontwikkelingen en -innovatie voeden.’ Het bedrijf groeit hard. In 2018 verdubbelde het zijn omzet tot 50 miljoen dollar, versus 25 miljoen dollar in 2017.

Eerder haalde het bedrijf in totaal 120 miljoen dollar op. Het is niet duidelijk op hoeveel de nieuwe ronde het bedrijf waardeert. Showpad wordt steevast genoemd als een volgende ‘unicorn’, een scale-up die een miljard dollar waard is. In februari nog stelde ceo Pieterjan Bouten aan De Standaard dat ‘het leuk zou zijn om over 2 à 3 jaar tot die club te behoren.’