Renovatie bij prins Harry en Meghan kost 2,7 miljoen euro

Het nieuwe huis van prins Harry en Meghan Markle werd gerenoveerd met ongeveer 2,7 miljoen euro belastinggeld. Dat heeft Buckingham Palace dinsdag bekendgemaakt. De inrichting van Frogmore Cottage zouden ze wel zelf hebben betaald.

Prins Harry en Meghan hebben duidelijk op geen pond gekeken om Frogmore Cottage, dat in 1690 werd gebouwd, volledig naar hun hand te zetten. De zes maanden durende renovatie van de woning in Windsor omvatte nieuwe elektrische bedrading, de vervanging van defecte plafondbalken en vloerbalken en nieuwe verwarmingssystemen en gas- en waterleidingen. Volgens Britse media zit er nu ook een luxueuze keuken en een yogastudio in het huis.

De hertog en hertogin van Sussex woonden eerst in een residentie op het terrein van Kensington Palace, het Londense huis van zijn broer prins William en zijn vrouw Kate, maar verhuisden vlak voor de geboorte van baby Archie naar de woonst op het landgoed van Windsor Castle, op zo’n 45 minuten van de hoofdstad.

Flinke stijging

De Britse belastingbetalers moesten het afgelopen jaar voor alle royals in totaal 75 miljoen euro betalen, een stijging van bijna 22 miljoen euro ten opzichte van het voorgaande jaar. Grote delen daarvan werden gebruikt om Buckingham Palace in Londen en de koninklijke eigendommen te onderhouden.