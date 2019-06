Tanja Dexters en vriend opgepakt bij huiszoekingen in drugsonderzoek in regio Herentals

Speurders zijn dinsdagochtend binnengevallen in een garage in Herentals die in handen is van de vriend van ex-Miss België Tanja Dexters. De huiszoeking gebeurde in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar verdovende middelen, bevestigt het parket van Antwerpen. Vijf mensen werden meegenomen voor verhoor, ook Tanja Dexters zelf.

De speurders van de lokale politie Neteland, bijgestaan door collega’s van de federale politie, voerden in totaal zeven huiszoekingen uit in deze zaak. Vijf mensen zijn daarbij van hun vrijheid beroofd en worden op dit moment verhoord. Volgens Het Nieuwsblad en Belga gaat het om Tanja Dexters, haar vriend Michael Peeters en drie zakenpartners van Peeters.

Michael Peeters kwam eerder dit jaar nog in opspraak, toen hij met een splinternieuwe en peperdure Jaguar crashte op de E313 in Olen en er daarna samen met Dexters vandoor ging zonder een verklaring af te leggen aan de politie.

Het parket wil voorlopig niets kwijt over de identiteit van de arrestanten, maar stelt dat ze zullen worden verhoord en vervolgens mogelijk voor de onderzoeksrechter zullen worden geleid.

Bij de huiszoekingen werden een veertigtal politiemensen en vijf drugshonden ingezet. Of er drugs werden gevonden is niet bekend, maar volgens het parket zijn er wel drie wagens in beslag genomen voor verder onderzoek.