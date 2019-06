Bijna helft Vlamingen neemt werk mee op vakantie

Net geen 1 op de 2 werknemers (45%) blijft tijdens zijn of haar vakantie bereikbaar voor werkzaken. Ze doen dit onder meer door hun werkmails te checken (28%) en/of door werktelefoontjes te beantwoorden (23%). Dit blijkt uit een onderzoek van Protime, een specialist in onder meer tijdregistratie en werkplanning, bij meer dan 1.000 werkende Vlamingen.

Vertrek je binnekort met vakantie? Dan worstel je misschien ook wel met het volgende dilemma: bereikbaar blijven voor werkzaken of niet? Meer dan de helft van de Vlamingen (55%) kiest ervoor om tijdens hun verlofperiode volledig offline te gaan en de batterijen opnieuw op te laden.

Ik ga met vakantie en neem mee… mijn smartphone en laptop

1 op de 10 Vlaamse werknemers blijft tijdens zijn of haar vakantie de hele tijd bereikbaar voor werktelefoontjes. 13% kiest ervoor om enkel de meest dringende oproepen te beantwoorden.

Ook werkmails laten meer dan een kwart van de respondenten (28%) niet los tijdens de vakantieperiode: 8% van de werknemers beantwoordt iedere werkmail en nog eens 13% beantwoordt enkel de mails als de situatie daarom vraagt. Bij 7% blijft het bij het checken van mails.

“Het werk tijdens je vakantie loslaten is niet altijd gemakkelijk. Toch is het belangrijk om je in deze periode volledig los te koppelen van het werk en alle werkstress van je af te schudden”, adviseert Peter s’Jongers, CEO van Protime. “De oplossing voor een ongestoorde vakantie: je collega’s inschakelen en de juiste softwaretools.”

Offline buiten de werktijd

Niet alleen tijdens hun vakantie, maar ook na hun werktijd blijven heel wat werknemers (45%) bereikbaar voor werkzaken. Bijna 3 op de 10 respondenten (28%) kiest hier zelf voor, maar voor 17% is dit onder (lichte) dwang. Hun werkgever gaat ervan uit dat ze ook na hun werk beschikbaar blijven.

Bij 11% van de respondenten verwacht de werkgever dat ze net volledig ‘offline’ gaan na het werk. De overige 44% kiest er dan weer zelf voor om in hun vrije tijd volledig los te komen van hun werk.

Lees ook:

>

>

>