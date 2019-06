Giannis Antetokounmpo verkozen tot MVP van de NBA

De Griek Giannis Antetokounmpo is maandag uitgeroepen tot Most Valuable Player (MVP) van het voorbije NBA-seizoen. De 24-jarige power forward van de Milwaukee Bucks is pas de tweede Europeaan na Dirk Nowitzki in 2007 die de prestigieuze trofee in ontvangst mag nemen.

Antetokounmpo troefde de MVP van 2018 James Harden (Houston) en Paul George (Oklahoma City) af. De ‘Greek Freak’ debuteerde in 2013 voor Milwaukee in de NBA. In het afgelopen reguliere seizoen leidde hij de Bucks naar 60 zeges (tegenover 22 nederlagen) in het reguliere seizoen, geen enkel ander team deed beter. In de finale van de Eastern Conference ging Milwaukee met 4-2 onderuit tegen de uiteindelijke kampioen Toronto.

Antetokounmpo beëindigde het reguliere seizoen met een gemiddelde van 27,7 punten, 12,5 rebounds en 5,9 assists per wedstrijd. Met de 20-jarige Luka Doncic viel nog een Europeaan in de prijzen. De Sloveen van de Dallas Mavericks ontving de trofee van Rookie van het Jaar. De Amerikaan Mike Budenholzer (Milwaukee) werd verkozen tot beste coach.

Foto: Richard Shotwell/Invision/AP