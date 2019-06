20 graden aan zee en 30 in de Kempen: hoe komt dat?

Een hittegolf trekt over ons land en dus zullen de snelwegen richting kust weer uit hun voegen gaan barsten. Maar let op: daar aan de zee is het wel tien graden minder warm.

‘Donderdag en vrijdag is het het minst warm aan de kust (22-24 graden), terwijl de temperatuur in het zuidoosten kan oplopen tot 33 graden.’

De weersvoorspellingen van het KMI voor de komende dagen wijzen op een forse breuk in de temperatuur tussen de kust en het binnenland. Wie vanuit Limburg naar zee rijdt, om op het strand van de warmte te gaan genieten, verliest onderweg maar liefst tien graden.

Zeebries en andere lucht

Hoe is dat opmerkelijke verschil te verklaren? Ten eerste, zegt KMI-weerman David Dehenauw, speelt het effect van de ‘zeebries’ een belangrijke rol. ‘De zee is nog koel in deze tijd van het jaar, het landoppervlak is al heet. Wind die van over zee komt, leidt dus tot afkoeling.’

‘Ten tweede is de wind in het westen van het land de komende dagen kouder van oorsprong dan die in het zuidoosten. Het gaat om een andere luchtsoort, op een hoogte van anderhalve kilometer. Die is niet homogeen boven ons land en leidt tot temperatuurverschillen.’

Wel of geen hittegolf?

Die forse verschillen tussen het westen en het oosten van het land, zullen ook bepalen of we de komende dagen van een officiële ‘hittegolf’ kunnen spreken, of niet. Dat kan pas als vijf dagen op rij temperaturen van meer dan dertig graden worden gemeten. Ukkel, waar het KMI zijn metingen uitvoert, ligt pal in het midden van Vlaanderen. ‘Als het net aan de “foute” kant ligt en er de komende dagen geen 25 graden gemeten wordt, is van een hittegolf geen sprake’, zegt Dehenauw. ‘Het wordt nog spannend.’

De weerman wijst er nog op dat de temperaturen van vandaag ‘niet uitzonderlijk zijn’. ‘Er wordt weer veel getoeterd over de hitte en de extreme temperaturen. Maar ze zijn niet uitzonderlijk. Vorig jaar was het eind juli in Limburg 38,8 graden.’