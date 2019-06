Kinderartsen vragen terugbetaling vaccin tegen meningokokken

De Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde is een campagne gestart om ouders ervan te overtuigen hun baby te laten inenten tegen meningokokken. Dat zijn de bacteriën die hersenvliesontsteking kunnen veroorzaken.

De inenting tegen type B, de meest voorkomende vorm van besmetting, bestaat uit drie vaccins, die elk 86,5 euro kosten. ‘We willen dat de vaccins terugbetaald worden, of dat inenting wordt opgenomen in het verplichte vaccinatieschema voor alle kinderen’, zegt Marc Raes van de kinderartsenvereniging.

Elk jaar raken 100 tot 120 kinderen besmet door meningokokken. ‘Elk jaar gaan er kinderen aan dood’, zegt Raes. ‘We vinden dat ouders dat moeten weten.’

Tot nu toe moeten ouders zelf opdraaien voor de kosten. Volgens het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid wordt het vaccin niet terugbetaald omdat het niet beschermt tegen alle types B.

De kinderartsen blijven hopen dat Vlaanderen er ook mee begint, zegt Raes. ‘Ook tegen de andere types - meningokokken A, C, W en Y - is trouwens een vaccin.’

De Hoge Gezondheidsraad werkt momenteel aan een update voor haar advies rond het vaccin tegen types A, C, W en Y. Dat wordt ‘eerstdaags’ verwacht. ‘Het zou kunnen dat er een aanbeveling komt om het op te nemen in het vaccinatie-aanbod voor kinderen’, zegt woordvoerder van het agentschap Zorg en Gezondheid Joris Moonens. ‘Dan is de kans reëel dat we op dat advies ingaan, als er budget kan worden voor vrijgemaakt door de volgende Vlaamse regering.’