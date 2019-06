Postbode gaat gewone brieven nog maar twee keer per week bezorgen

De postbode zal vanaf maart volgend jaar nog maar twee keer per week brieven in uw bus steken. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Voor brieven met een duurdere zegel, kranten en pakjes komt Bpost nog wel dagelijks langs.

Omdat mensen steeds minder brieven sturen, moet Bpost nieuwe maatregelen nemen om niet verlieslatend te worden. Zo herintroduceerde het bedrijf begin dit jaar al de priorzegel, die 5 eurocent duurder is dan een gewone zegel.

‘Mensen hebben nieuwe manieren gevonden om met elkaar te communiceren’, zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck in het Radio 1-programma De Ochtend. ‘De digitale evolutie heeft daar alles mee te maken. Daarom hebben we beslist dat de postbode nog elke dag op de baan zal zijn met pakjes, met kranten maar ook met dringende brieven zoals aangetekende zendingen, rouwbrieven of brieven met een priorzegel.’

Maar Bpost zal gewone brieven, zonder duurdere zegel, nog maar twee keer per week afleveren. ‘Brieven die niet dringend zijn gaan we bundelen en gaan we twee keer per week uitreiken’, zegt Van Speybroeck.

De postbode zal dan volgens Koen Van Gerven, ceo van Bpost, wellicht op maandag en woensdag langskomen.

‘Wij blijven met gewone brievenpost langsgaan, voor zover de klant vindt dat die brieven de volgende dag moet geleverd worden’, zegt Van Gerven. Volgens hem wordt een vijfde van de brieven nu verstuurd met een priorzegel. ‘Willen we naar toekomst een kwalitatieve briefverlening behouden, dan moeten we ingrijpen. Deze ingreep moet verzekeren dat de brievenpost kan blijven bediend worden, dat de werkomstandigheden correct blijven en dat we de nieuwe producten - de pakjes - snel kunnen brengen. Het is nodig om de leefbaarheid van de briefwisseling te kunnen verzekeren. Een op de twee brievenbussen waar nu voorbijkomen, steken we nu niets meer in.’

Deze zomer test Bpost de nieuwe werkwijze in enkele kantoren, maar achter de schermen. De klanten zouden daar niets van mogen merken.