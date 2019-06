‘Vlaamse regering kan beter dan dit’

Volgens de Serv, het Vlaamse adviesorgaan van werkgevers en vakbonden, ging ongeveer 8 procent van de Vlaamse uitgaven van de regering-Bourgeois naar investeringen. Tussen 2017 en 2019 steeg het cijfer wel, maar beperkt. Dit jaar komen de Vlaamse ­investeringen overeen met een uitgave van 570 euro per Vlaming.

En dat terwijl de nood aan investeringen alleen maar zal toenemen. De Serv waarschuwt dat de nood om te investeren – van klassieke infrastructuur als wegen en sluizen over windmolens tot woningisolatie – de komende jaren zal toenemen. Volgens de sociale partners zullen die uitdagingen de Vlaamse overheidsfinanciën op scherp stellen.

Om tegelijk de begroting in evenwicht te houden, zullen de overheidsuitgaven grondig tegen het licht gehouden moeten worden. ‘Niet alles wat de overheid vandaag doet, heeft nog dezelfde relevantie als bij de opstart’, stellen de sociale partners. De Vlaamse begroting is nog wel in evenwicht, maar er moet steeds vaker van uitgegaan worden dat begrotings­posten niet opgebruikt zullen worden. Grote investeringen als de Oosterweel­verbinding zijn ook al buitenspel gezet.

Caroline Copers, ABVV-topvrouw en voorzitster van de Serv, vindt dat de nieuwe Vlaamse regering sterker de investeringskaart moet trekken. ‘Het móét beter. Investeringsprojecten als Oosterweel, maar ook nieuwe ziekenhuizen, scholen en openbaar vervoer garanderen de toekomstige welvaart van Vlaanderen.’

De Vlaamse overheid geeft dit jaar 7.100 euro per Vlaming uit. 3.650 euro daarvan stroomt in de vorm van allerlei overdrachten terug naar de huishoudens, ondernemingen, huishoudens, gemeenten en provincies. (wwi)