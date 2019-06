19-jarige bestuurder komt om het leven na inhaalmanoeuvre

Op de Eegene in Schoonaarde kwam maandag rond 18 uur een auto op het dak terecht. De bestuurder overleefde de klap niet. Vier andere inzittenden werden gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde op de drukke gewestweg tussen Dendermonde en Wetteren. De bestuurder van een auto met vier andere tieners aan boord wilde een Chevrolet inhalen in de richting van Dendermonde, ter hoogte van Houtland. Maar toen hij op het andere rijvak reed botste hij daar frontaal met een Mercedes. Die kon nog uitwijken, zodat een deel van de voorkant en een stuk van de zijkant werd geraakt.

De auto met de tieners ging over de kop en kwam op het dak tot stilstand. De jongeman achter het stuur, de 19-jarige G.D. uit Serskamp, stierf ter plekke. De brandweer had meer dan een uur nodig om zijn lichaam uit het wrak te halen. Ook een andere jongeman moest door de brandweer bevrijd worden. Hij werd net als de andere drie inzittenden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en zou daar ook nog in kritieke toestand zijn. Bij de andere betrokkenen waren een paar mensen in shock, gezien de impact van de botsing.

Afgesloten voor verkeer

Het parket kwam ter plaatse en stuurde ook een verkeersdeskundige naar de plek van het ongeval om de omstandigheden en de oorzaak te onderzoeken.

‘Mijn overbuur hoorde de knal en kwam onmiddellijk buiten gelopen, hij zag de auto nog tollen’, zegt een getuige. ‘Ik zag drie mensen op de grond zitten voor de hulpdiensten er waren. En die waren er zeer snel. Jammer genoeg is het niet de eerste keer dat er zo’n zwaar ongeval gebeurt op de steenweg.’

De ravage na de zware klap was groot. Door het ongeval werd de gewestweg afgesloten voor alle verkeer. Tot iedereen zijn werk had gedaan bleef de Eegene afgesloten, dat was tot meer dan drie uur na de feiten.