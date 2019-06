Lewis Hamilton laat weten dat hij de frustraties begrijpt die er zijn omtrent de F1 zoals het er momenteel aan toe gaat. Het heeft ook de rijders er toe aangezet om een actievere rol te gaan spelen in de toekomst van de sport.

Hamilton was vorige week aanwezig bij de ‘FIA World Motor Sport Council’ in Parijs omdat hij naar eigen zeggen de frustraties begrijpt die er op dit moment zijn omtrent de Formule 1. Na een alweer saaie GP van Frankrijk, die gedomineerd werd door Mercedes, liet de vijfvoudige wereldkampioen weten dat hij meeleeft met de fans.

De Brit ging naar Parijs als afgevaardigde van de ‘Grand Prix Drivers Association’ om er deel te nemen aan de gesprekken over de Formule 1 vanaf 2021.

“Ik zie de problemen waarmee we te maken hebben, ik zie het elk jaar,” aldus Hamilton. “Als ze willen luisteren naar ons, de rijders die er al een aantal jaren bij zijn en ervaring hebben met verschillende soorten banden en aero-pakketten, hoop ik dat ze ons zullen begrijpen.”

“Ik voel mee met de fans en jullie die aan het kijken zijn en zeggen: ‘ah, weer een race als vandaag.’ Ik race elke keer met heel mijn hart maar dat ziet er misschien niet spannend uit, dat kan ik begrijpen. Daarom heb ik tegen de jongens gezegd: ‘ik zal naar de meeting gaan.’”

“Ik heb het gevoel dat we de laatste jaren op dezelfde golflengte zitten, we zijn allemaal samen en ik realiseer me ook de verantwoordelijkheid die ik heb als rijder met de meeste titels als het aankomt op spreken met de FIA.”

Hamilton wil deel uitmaken van een positieve verandering in de sport. “Ik ben hier al een lange tijd en als ik naar mijn eigen nalatenschap kijk zou ik graag hebben dat ik zou kunnen zeggen dat ik deel uitgemaakt heb van een positieve verandering ten voordele van de fans.”

“Het zou cool zijn om daar deel van uit te maken, niet alleen een rijder zijn met veel titels maar ook iemand met een hart voor de sport.”

“Het was de eerste keer dat we (GPDA) naar de meeting geweest zijn en ik denk wel dat we indruk gemaakt hebben.”

“Ze vonden echt dat ze de rijders nodig hadden. Het feit dat ze daar zo lang over gedaan hebben is niet zo geweldig maar het is wel positief dat ze naar ons geluisterd hebben en ons betrekken in het nemen van beslissingen,” besluit Hamilton.

