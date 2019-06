Milaan en Cortina d’Ampezzo mogen Winterspelen 2026 organiseren

Milaan en het Italiaanse skioord Cortina d’Ampezzo mogen de Winterspelen van 2026 organiseren. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité maandag in Lausanne beslist. De Italiaanse kandidatuur kreeg de voorkeur op die van de Zweedse voor Stockholm en Are. De Spelen zullen van 6 tot 22 februari plaatsvinden.

Italië mocht de Winterspelen twee keer eerder ontvangen: in 1956 in Cortina d’Ampezzo en in 2006 in Turijn. In 1960 vonden de Zomerspelen plaats in Rome. Zweden, toch een groot wintersportland, heeft nu al acht keer tevergeefs geprobeerd de Winterspelen in huis te halen. Bij de stemming van de 134e IOC-sessie verloren de Scandinaviërs maandag met 47-34. Eén van de 82 stemgerechtigden onthield zich.

Milaan en Stockholm waren de enige overgebleven kandidaten nadat het Zwitserse Sion, het Japanse Sapporo, het Oostenrijkse Graz en het Canadese Calgary hun kandidatuur introkken wegens de grote omvang en de hoge kosten van het evenement.

“Milieuvriendelijk en goedkoper”

Voor de organisatie van de Spelen in Sochi gooiden de Russen er in 2014 nog naar schatting 40 tot 45 miljard euro tegenaan. De Italianen (en ook de Zweden) beloofden alvast het met beduidend minder te doen. Hun Spelen werden op 1,4 miljard euro begroot. “Het zullen bovendien milieuvriendelijke Spelen worden. Dat is ook waarom 87 procent van onze inwoners achter de kandidatuur staat”, verklaarde Milaans burgemeester Giuseppe Sala.

De openingsceremonie van de Spelen zal in het stadion van AC en Inter Milaan plaatsvinden. Het iconische San Siro/Giuseppe Meazza gaat kortelings tegen de vlakte, maar tegen 2022 zal er een nieuwe voetbaltempel herrezen zijn. Naast Milaan (shorttrack, kunstschaatsen, ijshockey) en Cortina d’Ampezzo (alpijnse ski vrouwen, bobslee, rodelen, skeleton, curling), zullen ook Bormio (alpijnse ski mannen), Livigno (snowboard, freestyle ski), Anterselva (biatlon) en Val di Fiemme (schansspringen, noordse combinatie, langaufen, schaatsen) competities herbergen. Het Romeinse amfitheater van Verona zal het decor vormen voor de sluitingsceremonie.

“We kunnen uitkijken naar uitstekende en duurzame Winterspelen in een traditioneel wintersportland”, stelde IOC-voorzitter Thomas Bach. “Spelen op iconische sites en prachtige locaties. We hebben de combinatie van een moderne Europese metropool met de klassieke Alpenomgeving.”

Het was van Turijn 2006 geleden dat de Spelen centraal Europa en de Alpen aandeden. Nadien volgden het Canadese Vancouver (2010), het Russische Sochi (2014) en het Zuid-Koreaanse Pyeongchang (2018). In 2022 is het Chinese Peking aan de beurt.

Foto: REUTERS