Man opgepakt die aanslag plande op Amerikaanse ambassade in Brussel

De anti-terreurcel van de federale politie heeft zaterdag een Belgische man opgepakt die een aanslag wilde plegen op de ambassade van de Verenigde Staten in Brussel. Dat meldt het federaal parket. De man ontkent alles.

De arrestatie van de man gebeurde zaterdag in het centrum van Brussel. De verdachte, M.G, heeft de Belgische nationaliteit en werd al enige tijd in de gaten gehouden door de inlichtingendiensten, vernam de Franstalige openbare omroep RTBF. Volgens de informatie van de speurders plande hij om op korte termijn over te gaan tot actie.

De man werd maandag verhoord door een onderzoeksrechter. Hij blijft aangehouden op verdenking van poging tot plegen van een aanslag in een terroristische context en voorbereiding van een terreurdaad.