Sydney roept klimaatnoodtoestand uit

De Australische stad Sydney heeft maandag de klimaatnoodtoestand uitgeroepen, in navolging van meer dan honderden lokale besturen in de wereld die hiermee om dringende actie tegen de klimaatverandering vragen.

De stad deed de formele afkondiging na een vergadering van het stadsbestuur, waarin werd gezegd dat de inwoners van de stad ‘ernstig risico’ lopen door de klimaatverandering. Burgemeester Clover Moore zei dat de federale regeringen de afgelopen jaren ‘schandelijk verantwoordelijk waren voor een klimaatramp’, en zei dat het land zich ‘op een kritiek moment’ bevindt.

‘De uitstoot van broeikasgassen in Australië is vier opeenvolgende jaren gestegen’, zei ze. ‘Door een klimaatnoodtoestand uit te roepen, roepen we de federale overheid op om dringend te reageren, door opnieuw een koolstofbelasting in te voeren om de doelstellingen van uitstootvermindering in het klimaatakkoord van Parijs te halen.’

Er wonen meer dan vijf miljoen mensen in de regio rond Sydney, en elke dag bezoeken ook 600.000 bezoekers, werknemers en studenten de stad. Tegen 2030 wil de stad zijn koolstofuitstoot met zeventig procent verminderen, en tegen 2050 met honderd procent.

In 2016 was Darebin, in de staat Victroria, de eerste stad om de klimaatnoodtoestand uit te roepen. Daarna volgde verschillende andere lokale besturen. Het land kreeg de laatste jaren te maken met verlammende droogte, destructieve bosbranden en overstromingen. Het Great Barrier Reef heeft ook al verschillende keren te maken gehad met massale koraalverbleking.