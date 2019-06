Mol opgeschrikt na lichte aardbeving door naburige proefcentrale

In de omgeving van Mol werd zondagavond om 19.30 uur een aardbeving van 2,1 op de schaal van Richter vastgesteld. De lichte beving heeft te maken met een proefcentrale op aardwarmte, maar het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Omwonenden zijn ongerust.

De aardbeving was licht, maar in de omgeving van Dessel was ze wel voelbaar. Er werd nergens schade opgemeten. Onderzoekscentrum Vito, verantwoordelijk voor de centrale, heeft de beving ook zelf geregistreerd. ‘Omdat we op aardbevingen anticipeerden voor dit proefproject, hebben we een eigen seismometernetwerk om ondergrondse bevingen op te volgen’, zegt woordvoerster van Vito Kristine Verheyden. ‘De onderzoekers gaan de gegevens nu analyseren.’

Twee dagen stilgelegen

De diepegeothermiecentrale is een proefproject, waarbij wordt nagegaan in welke mate aardwarmte op een veilige en rendabele manier als hernieuwbare energie kan gebruikt worden. De centrale wekt op dit moment alleen energie op voor Vito, en de nabijgelegen bedrijven Sck.cen en Belgoprocess.

Het project werd op 14 mei opgeleverd, en heeft sindsdien in totaal 16 dagen gedraaid. Op het moment van de beving lag de centrale al twee dagen stil door een spanningsval in het elektriciteitsnet. Voordien had de centrale net tien dagen onafgebroken gedraaid.

Niet verwacht

‘We gaan de centrale niet opnieuw opstarten tot we uitsluitsel hebben over de precieze oorzaak van deze aardbeving’, zegt Verheyden. ‘We hadden een aardbeving met deze kracht zeker niet verwacht, de onderzoekers gaan de parameters nu herbekijken.’

De centrale genereert energie op basis van aardwarmte. Dat gebeurt door heet water uit een kilometers diepe productieput naar boven te halen. Nadien wordt het afgekoelde water terug in een injectieput gestuwd.

In december en januari hadden zich ook al aardbevingen voorgedaan tijdens testruns van de proefcentrale. De impact was toen nog kleiner dan die van zondag.

Ongerustheid

Volgens het gemeentebestuur van Mol zijn een aantal inwoners ongerust. Het vraagt dat Vito dan ook ‘met spoed en in volledige transparantie onderzoekt of en welke risico’s er bestaan op gelijkaardige of sterkere aardbevingen in de toekomst.’

Bij Vito is te horen dat de situatie nauwkeurig zal worden opgevolgd. ‘We hebben alle begrip voor de bezorgdheid van de omwonenden en doen er alles aan om dit te onderzoeken, zodat het risico in de toekomst beperkt wordt’, zegt Verheyden.