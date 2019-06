De hoge temperaturen van deze week kunnen ook voor dieren nare gevolgen hebben. De Dienst Dierenwelzijn geeft tips.

De Dienst Dierenwelzijn heeft een folder uitgebracht met tips over het welzijn van dieren in deze hitte. Dat meldt Vlaams bevoegd minister Ben Weyts (N-VA).

Volgens Dierenwelzijn is het vooral belangrijk om voor verkoeling te zorgen en inspanningen te vermijden. Zorg ervoor dat dieren steeds verkoeling of schaduw kunnen opzoeken. Voorzie voldoende en vers drinkwater. Ook een badplaats, zoals een poel, kan helpen.

Dierenwelzijn wijst erop dat dieren kunnen verbranden, vooral als ze een witte of lichte vacht hebben. ‘Gebruik een zonnebrandcrème met factor dertig of meer. Vooor katten en honden bestaat speciale zonnebrandcrème die niet giftig is.’

Heet asfalt en straatstenen kunnen brandwonden aan de poten veroorzaken. ‘Laat je hond dus nooit uit op hete asfalt of tegels lopen.’

Een dier alleen in de auto achterlaten, is ook geen goed idee. ‘De temperatuur in de auto loopt razendsnel op.

Bij oververhitting leg je je dier het best direct in een koele omgeving. ‘Maak de onderkant van het dier nat met lauw water of leg het dier op een frisse, natte handdoek. Je kan ook de poten en buik afspoelen met lauw water.’

Dierenwelzijn geeft ook tips per diersoort:

Honden

Smeer honden met een dunne vacht in met zonnecrème.

Geef een koelmatje of koelhalsband.

Vermijd een muilkorf. Dit belemmert het hijgen van de hond waardoor hij zichzelf niet kan verkoelen.

Vermijd wandelen op asfalt, zand of tegels. Door de hitte kunnen de voetzolen verbranden. Veiliger is het om te wandelen in het gras of in de vroege morgen of late avond, wanneer de temperaturen gedaald zijn.

Doe waterspelletjes met je hond of geef hem zijn eigen zwembadje. Let er op dat de hond niet te veel water binnen krijgt, dit kan leiden tot watervergiftiging.

Verwen je hond met verfrissende snoepjes zoals yoghurt, groenten en fruit. Veel honden vinden meloen heerlijk. Geef nooit druiven of avocado want deze zijn giftig voor honden.

Katten

Gebruik zonnebrandcrème op een dunne en/of witte vacht.

Laat natvoer niet urenlang staan. Dit kan namelijk snel bederven bij hoge temperaturen.

Maak je handen nat en strijk een paar keer over de vacht om je kat te verfrissen.

Knaagdieren

Zet de kooi op een frissere plaats.

Voorzie enkele koude stenen waar de dieren op kunnen gaan liggen om af te koelen.

Als het hok een plastieken bodem heeft, kan je er koelelementen onder plaatsen. Zorg ervoor dat de dieren ook nog niet-gekoelde plaatsen hebben om te zitten.

Laat restjes eten niet liggen zodat het niet kan bederven.

Leg een nat wit laken over een buitenhok.

Laat je knaagdier binnen lopen op een koude ondervloer.

Vogels

Zet de kooi op een frissere plaats.

Kippenhokken, volières,.. kan je afschermen met een parasol of wit (nat) laken.

Plaats nestkastjes en schaaltjes water voor wilde vogels.

Weidedieren