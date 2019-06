Bezieler Holy Food Market trekt de stekker eruit

Holy Food Market, een overdekte markt voor foodies in de zestiende-eeuwse Baudelokapel in Gent, slaagt er niet in voldoende bezoekers te trekken. Bezieler Ladislas Leys houdt het voor bekeken, het is nog niet duidelijk wat er met de zaak gebeurt.

Kraamhouders die de afspraken niet nakwamen, buren die klaagden over nachtlawaai en problemen met de brandveiligheid: sinds de opening in februari 2017 heeft Holy Food Market-bezieler Ladislas Leys al verschillende obstakels moeten overwinnen. Maar voor de dalende omzetcijfers heeft hij geen verhaal, en dus houdt hij het voor bekeken.

‘Het eerste jaar hebben we fantastisch gedraaid. Daarna is het gigantisch verminderd, zonder dat daar één duidelijke reden voor is’, zegt Leys aan Het Laatste Nieuws. ‘Doordat het publiek wegbleef daalde ook de omzet en haakten de eetstanden af. Wat we ook probeerden, het lukte niet meer. En dus trek ik er nu de stekker uit. Op 1 augustus ben ik weg.’

Volgens Leys, die elke maand een fors bedrag op tafel moest leggen om de kapel te huren, speelde ook de locatie hem parten. ‘Die buurt leeft in het weekend, maar in de week is er niemand. Door de knip van het circulatieplan is het aantal passanten dan nog eens verminderd.’

Of zijn vertrek ook het einde betekent van de Holy Food Market is nog niet helemaal duidelijk. Projectontwikkelaar Trobo, de eigenaar van het gebouw, neemt de zaak over, maar wat ermee zal gebeuren is nog niet geweten. De Baudelokapel stond jarenlang leeg voor het werd gerenoveerd zodat de Holy Food Market er kon in worden ondergebracht.