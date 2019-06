Passagier valt in slaap en wordt wakker in leeg vliegtuig

Een passagier van Air Canada werd op 9 juni wakker in een geparkeerd en donker vliegtuig, nadat ze tijdens de vlucht in slaap was gevallen. Air Canada onderzoekt de zaak.

Tiffani Adams viel in slaap tijdens de vlucht van Québec naar Toronto. Omdat het vliegtuig maar voor een kwart gevuld was, had ze een rij stoelen voor zich alleen. Ze legde zich neer op de drie zetels en viel in slaap. Ze werd rond middernacht, enkele uren nadat het vliegtuig geland was, wakker omdat ze het ijskoud had. Adams merkte dat ze alleen overbleef in een geparkeerd vliegtuig. Ze omschrijft de gebeurtenis als ‘angstaanjagend’ en zegt dat ze sindsdien nachtmerries heeft.

De vrouw contacteerde een vriendin en kon haar laten weten waar ze was, net voor de batterij van haar telefoon leeg was. Ze kon haar telefoon niet opladen in het vliegtuig, omdat de elektriciteit uitstond. Via de vriendin kon de luchthaven op de hoogte worden gebracht. Ze probeerde via een zaklamp die ze in de cockpit vond aandacht te trekken, en kon uiteindelijk een deur open krijgen. Ze kon echter niet naar buiten stappen, omdat er geen trap of ladder was. Uiteindelijk werd ze gevonden door een bagageafhandelaar. Air Canada bood een limousine en een hotel aan, maar ze sloeg dat aanbod af. Ze wou zo snel mogelijk naar huis.

Adams voegt eraan toe dat ze al tweemaal excuses heeft gekregen van Air Canada. De vliegmaatschappij bevestigt dat het voorval heeft plaatsgevonden en onderzoekt wat er misgelopen is.