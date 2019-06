Frans team rekent in Tour op André Greipel en Warren Barguil

Het Franse procontinentale wielerteam Arkéa-Samsic heeft al de namen van zes renners vrijgegeven die op zaterdag 6 juli aan de start van de Ronde van Frankrijk zullen verschijnen. André Greipel zal in de massaspurt worden uitgespeeld, Warren Barguil moet proberen een klassement te rijden.

Met Greipel en Barguil heeft het team twee ervaren Tourrenners in de rangen. Greipel won in totaal elf etappes in de Tour, Barguil won in het verleden twee etappes en stond in 2017 op het podium in Parijs als drager van de bollentrui.

Elie Gesbert, Maxime Bouet, Anthony Delaplace en Florian Vachon zijn intussen ook al zeker van een startplaatsje in de Tourploeg, de twee resterende renners worden na de kampioenschappen aangeduid.