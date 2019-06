Maag- en slokdarmkanker vastgesteld bij VUB-rector Caroline Pauwels

Bij VUB-rector Caroline Pauwels is maag- en slokdarmkanker vastgesteld. Dat meldt de Brusselse universiteit.

Vicerector Romain Meeusen en de andere vicerectoren zullen Pauwels tijdelijk in haar taken bijstaan tijdens de intensieve behandeling.

In een korte mededeling vraagt de rector haar privacy en die van haar familie tijdens deze moeilijke periode te respecteren en alle contacten te laten verlopen via de vicerectoren en VUB-woordvoerder Sicco Wittermans.

Pauwels is sinds september 2016 rector van de Vrije Universiteit Brussel, en volgde Paul De Knop op. Haar huidige mandaat loopt nog tot volgend jaar.

Pauwels studeerde filosofie in Antwerpen en communicatiewetenschappen in Brussel en werd in 1998 hoogleraar communicatiewetenschappen. Sinds 1989 is ze verbonden aan die vakgroep van de Brusselse universiteit.