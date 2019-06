De Belgische modeontwerper Kris Van Assche breide dit seizoen een vervolg aan zijn veelbelovende debuut bij Berluti. Op de mannenmodeweek in Parijs toonde de Belg wederom een erg kleurrijke collectie waarbij hij volop speelde met de proporties van het pak. En hoewel Berluti geen vrouwenlijn aanbiedt, liet Van Assche ook deze keer een aantal vrouwen aantreden, onder wie topmodel Gigi Hadid. ‘Het is leuk om op die manier met verleiding te spelen, het maakt de Berluti-man sexyer’, aldus de ontwerper. In het publiek in de Orangerie van Jardin du Luxembourg zaten onder andere Ricky Martin en Joe Jonas.