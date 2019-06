Dit zijn de zwarte dagen op de weg: wanneer je beter wel en niet op vakantie vertrekt

De grote uittocht naar Frankrijk en Italië zal dit weekend al gepaard gaan met files in België, Frankrijk en Zwitserland. VAB verwacht op zaterdag al lange files. ‘Maar in juli en augustus volgen de drukste weekends’, zegt VAB.

VAB geeft deze zaterdag al ‘code oranje’ mee, want ook in het zuiden van Nederland begint dit weekend de zomervakantie. ‘Zij zitten bijna meteen na vertrek in België, waardoor hun vakantie-uitstroom tegelijk met die van ons verloopt’, zegt Joni Junes van VAB. ‘Dat zal ook in België al voor files zorgen, maar zeker ook in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.’

Zeker met de verwachte hitte van komend weekend is het niet aangenaam om in de file te staan. Je wacht dan beter tot zondag om te vertrekken, zegt VAB. ‘Maar vertrek zeker niet ’s nachts’, waarschuwt VAB. ‘Studies in Frankrijk hebben uitgewezen dat er dan het meeste dodelijke ongevallen gebeuren. Vermoeidheid speelt daarbij een belangrijke rol. ’s Nachts doorrijden doe je dus echt beter niet.’

In Frankrijk zal het dit weekend al opletten zijn op de ‘Périphérique’ rond Parijs, de as Parijs-Bordeaux-Spaande grens en de as Lyon-Orange-Spaanse grens. Dat zijn de drie plaatsen waar VAB de grootste problemen verwacht.

Zwarte weekends op komst

Wie later deze maand op vakantie vertrekt, mag zich aan grotere problemen verwachten. ‘De weekends van 19-21 juli en 26-28 juli zijn de drukke aanloopweekends’, zegt VAB. ‘Vooral op zaterdag geldt dan ‘code rood’. De te mijden weekends zijn die van 2-4 augustus en 9-11 augustus, waarbij op zaterdag zelfs ‘code zwart’ wordt voorspeld in Frankrijk. Het weekend van 16-18 augustus kleurt eveneens rood in Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk.’

‘Het is gelukkig al enkele jaren geleden dat er pieken tot bijna 1.000 km file staan in Frankrijk’, zegt Junes nog. ‘Maar 3 à 4 uur wachttijd, dat is echt geen uitzondering. En dat wil je niet, zeker niet als het zo warm is. Zondag vertrekken is daarom meestal beter.’