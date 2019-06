Helft meer mensen in Arabische wereld noemt zichzelf ‘niet religieus’

Uit een studie uitgevoerd bij meer dan 25.000 mensen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika blijkt dat steeds minder mensen zich ‘religieus’ noemen. Het grootschalige onderzoek peilde naar veel thema’s, waaronder seksualiteit, migratie en vrouwenrechten.

Sinds 2013 groeide het aantal mensen dat zichzelf als ‘niet-religieus’ ziet van acht procent in 2013 naar dertien procent dit jaar. De toename is het grootste bij mensen onder de dertig, vooral bij vrouwen. Dat blijkt uit een onderzoek van Arab Barometer en BBC News Arabic.

De sterkste stijging van niet-religieuze mensen valt te op te tekenen in Tunesië, Libië en Marokko. In Irak en Palestina was de toename het kleinst.

Migratie, homoseksualiteit en vrouwenrechten

Er komen nog interessante conclusies uit het onderzoek. Zo blijkt dat 20 procent overweegt om te migreren, in Soedan is dat cijfer zelfs 50 procent. Economische redenen vormen hier de belangrijkste drijfveer.

Homoseksualiteit blijft een gevoelig onderwerp. Libanon scoort het slechtst, daar staat slechts zes procent open voor homoseksualiteit. Algerije en Marokko scoren het hoogst, met respectievelijk 26 en 21 procent.

De meeste mensen in de regio vinden dat een vrouw eerste minister of president mag worden. In Algerije gingen minder dan de helft akkoord met dit statement. Een meerderheid, waaronder ook vrouwen, vindt dan weer dat de man het beslissingsrecht heeft in het huishouden. Enkel in Marokko ging minder dan de helft hiermee akkoord.

Onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksinstituut Arab Barometer in samenwerking met BBC News Arabic. Meer dan 25.407 mensen in meer dan tien landen, tussen eind 2018 en de lente van 2019 vulden vragenlijsten in. Lees hier alle resultaten.