Boek met tampons is verkoophit

In Duitsland worden tampons nog steeds beschouwd als luxegoederen. Een start-up verpakt ze daarom in een boek, want die worden wel aan een lager tarief belast.

Bij ons werd vorig jaar al beslist om de btw op vrouwelijke hygiëneproducten te verlagen van 21 naar 6 procent, in Duitsland zijn ze zover nog niet en worden tampons nog steeds beschouwd als luxegoederen. Omdat ook een petitie met meer dan 175.000 handtekeningen om de zogenaamde tampontaks aan te klagen weinig zoden aan de dijk bracht, besloot The Female Company, dat organische tampons verkoopt, het over een andere boeg te gooien.

De Duitse start-up bracht in april een eigen boek op de markt, met binnenin vijftien tampons. Op die manier kunnen ze de tampontaks omzeilen, want boeken worden in Duitsland immers maar aan 7 procent belasting, in plaats van 19 procent voor luxegoederen. The tampon book kost 3,11 euro, en bevat naast tampons ook enkele verhalen en illustraties over menstruatie, bedoeld om het onderwerp uit de taboesfeer te halen.

‘We kwamen op het idee toen we beseften dat er toch niets zou veranderen’, vertelde medeoprichtster Ann-Sophie Claus aan The Guardian. ‘De Duitse Financiënminister Olaf Scholz antwoordde op de petitie dat hij de belasting niet wil verlagen omdat hij niet kan verzekeren dat bedrijven de reductie zullen doorrekenen aan hun klanten.’

Met het boek willen Claus en haar zakenpartner Sinja Stadelmaier duidelijk maken dat zij wel van zins zijn om hun prijzen te verlagen eens de tampontaks is afgeschaft. Maar het symbolisch protest legt het bedrijf geen windeieren. Er zijn intussen al meer dan 10.000 exemplaren verkocht van het boek, aldus het bedrijf. De eerste druk werd in een dag uitverkocht, de tweede druk na een week. Vandaag is enkel de Engelstalige versie nog beschikbaar.