Brussels Airlines wordt toch geen lagekostenmaatschappij

De integratie van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines in Eurowings wordt stopgezet. Dat heeft de Lufthansa-groep aangekondigd. Bijkomende besparingen zijn ten vroegste voor het derde kwartaal.

Brussels Airlines wordt dan toch niet opgeslorpt in de lagekostenpoot van de Duitse moeder Lufthansa. De integratie in Lufthansa-dochter Eurowings wordt stopgezet. In plaats daarvan zal Brussels Airlines - dat vooral in Afrika een sterke marktpositie heeft - nauwer gaan aansluiten bij de andere 'premium'-maatschappijen van de Lufthansa-groep, gebundeld in Network Airlines, zoals Lufthansa zelf, Austrian Airlines en Swiss. Eurowings zal zich voortaan louter concentreren op korte vluchten binnen Europa.

Verrassing

Dat heeft de directie van Lufthansa vanochtend bekendgemaakt in een persbericht. Bij Brussels Airlines vindt maandag een bijzondere ondernemingsraad plaats. Nadien wordt het personeel op de hoofdzetel op de hoogte gebracht van de plannen.

De aankondiging komt als een verrassing. Waarnemers en vakbonden vreesden de voorbije week dat het management deze voormiddag op een bijzondere ondernemingsraad bijkomende besparingen ging aankondigen. En mogelijk ook een verdere integratie in Lufthansa-dochter Eurowings. Maar in plaats daarvan kiest de Duitse moedergroep er nu dus voor om de Belgische dochter, die tot op vandaag nog lichtjes winstgevend is, een nieuwe aangepaste strategie uit te werken. Of zoals het in het persbericht staat: Brussels Airlines 'te heroriënteren.'

Wel extra besparingen?

Hoe die nieuwe strategie eruit gaat zien, is nog niet duidelijk. Hoe een en ander zal verlopen, wordt de komende maanden bekeken. Bijkomende besparingen zijn daarbij niet uitgesloten. Maar die zijn dus niet voor meteen. Er zal pas in het derde kwartaal van dit jaar ook een ‘turnaroundplan’ worden voorgesteld voor Brussels Airlines.

Net als veel andere luchtvaartmaatschappijen staat het management van Lufthansa onder zware druk om in te grijpen. Vorige week stuurde de Duitse moedergroep nog een nieuwe winstwaarschuwing de wereld in, waaruit duidelijk werd dat dochter Eurowings ook dit jaar operationeel verlieslatend zal zijn. In het eerste kwartaal - traditioneel een zwakker kwartaal in de luchtvaart - leed Eurowings een operationeel verlies van 257 miljoen euro. En veel uitzicht op beterschap wordt voorlopig niet verwacht.

Zware prijsdruk

Het probleem? Zware prijsconcurrentie van agressieve lagekostenmaatschappijen die zorgen voor een overaanbod op de markt en zo wegen op de rendabiliteit. Tel daarbij de hoge brandstofkosten, die misierie bij de luchtverkeersleiders van Skeyes (die Brussels Airlines al 4 miljoen euro hebben gekost, red) en eerdere kostenmaatregelen die trager dan verwacht hun vruchten afwerpen en je krijgt een gevaarlijke cocktail.

Lufthansa kondigt in hetzelfde persbericht dan ook al een aantal maatregelen aan. Zo moet de kostprijs per eenheid bij lagekostendochter Eurowings tegen 2022 met 15 procent dalen, en moeten ook de kosten bij de premiumdochtermaatschappijen van Network Airlines jaarlijks met 1 tot 2 procent krimpen. Nieuwe verkoops- en distributietechnieken moeten dan weer de inkomsten bij premiumdochters als Lufthansa, Swiss en Austrian tegen 2022 met 3 procent opkrikken.

Nieuw dividendbeleid

Dat alles moet ervoor zorgen dat op middenlange termijn de zogeheten 'free cash flow' bij de Lufthansa-groep stijgt tot minstens 1 miljard euro per jaar. De Duitse moedergroep verandert ook zijn dividendbeleid en belooft tegelijk om minstens 20 tot 40 procent van de nettowinst 'geregeld' uit te betalen aan de aandeelhouders.

Geen staking

Het nieuws over de plannen valt bij de vakbonden in goede aarde. 'Dit valt goed mee: we hebben de toekomst in eigen handen', zegt Filip Lemberechts van de liberale vakbond ACLVB in een eerste reactie op de aankondiging.