Geen straf voor moeder die terugkeerde uit Syrië

De Brugse strafrechter heeft een 26-jarige vrouw schuldig bevonden aan deelname aan de activiteiten van een terroristische groep, maar heeft haar geen straf opgelegd. Ze geniet de gunst van de opschorting.

Candide H. zal zich de komende jaren aan een reeks voorwaarden moeten houden. Zo mag ze de komende drie jaar geen sociale media gebruiken. Als ze haar voorwaarden schendt, dan kan ze alsnog een straf krijgen.

De jonge vrouw uit de Oost-Vlaamse dorp Baaigem vertrok in november 2014 naar Syrië, maar keerde in maart 2017 met haar twee kinderen terug naar België. Ze verbleef tweeënhalf jaar in oorlogsgebied.

Volgens haar advocaat, Johan Heymans, wilde ze al na enkele weken terugkeren naar ons land. Maar het federaal parket betwistte dat. Ze zou wel degelijk steun verleend hebben aan Islamitische Staat en andere terroristische organisaties. H. bood ook materiële en logistieke hulp aan IS en voerde propaganda. Ze verheerlijkte bijvoorbeeld de martelaarsdood van haar vriend.

Na haar terugkeer naar België zat ze zes maanden in voorhechtenis. Voor het federaal parket was dat voldoende. De procureur vorderde geen effectieve celstraf, maar een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.

Candide H. woont met haar twee zoontjes in bij familie. Ze heeft een job gevonden bij een groot Gents bedrijf. De procureur en haar advocaat geloven dat re-integratie mogelijk is.