Vrouwentennis heeft nieuwe nummer één: Australische Ashleigh Barty stoot Osaka van de troon

De Australische Ashleigh Barty lost de Japanse Naomi Osaka af bovenaan de maandag gepubliceerde nieuwe WTA-ranking. De 23-jarige Barty verzekerde zich van de koppositie door zondag het WTA-grastoernooi in het Engelse Birmingham aan haar palmares toe te voegen. In de finale haalde ze het met 6-3 en 7-5 van de Duitse Julia Görges.

De Australische, die tot de favorieten behoort voor Wimbledon (1-14 juli), won eerder dit seizoen ook Roland Garros en het toernooi in Miami. Ze is de 27e speelster die de WTA-ranking aanvoert sinds die in 1975 werd ingevoerd. Slechts één Australische, Evonne Goolagong Cawley (twee weken in 1976), ging haar vooraf. Naomi Osaka voerde de ranglijst aan sinds 28 januari.

De Tsjechische Karolina Pliskova blijft het nummer drie. De Nederlandse Kiki Bertens staat op de vierde plaats. De Duitse Angelique Kerber, titelverdedigster op Wimbledon, doet haasje-over met de Tsjechische Petra Kvitova en is nu vijfde.

Elise Mertens, die in Mallorca strandde in de kwartfinales, blijft het nummer 21 van de wereld. Alison Van Uytvanck behoudt de 57e stek. Kirsten Flipkens, de derde Belgische in de top 100, moet één plaats prijsgeven en is nu 81e. Lager in het klassement is Ysaline Bonaventure 115e (+3), Greet Minnen 129e (-1) en Yanina Wickmayer 148e (+7).

WTA-ranking

1. (2) Ashleigh Barty (Aus) 6540 punten

2. (1) Naomi Osaka (Jap) 6377

3. (3) Karolina Pliskova (Tsj) 5685

4. (4) Kiki Bertens (Ned) 5425

5. (6) Angelique Kerber (Dui) 4685

6. (5) Petra Kvitova (Tsj) 4555

7. (8) Simona Halep (Roe) 3963

8. (7) Elina Svitolina (Oek) 3868

9. (9) Sloane Stephens (VSt) 3682

10.(10) Aryna Sabalenka (WRu) 3565

11.(11) Serena Williams (VSt) 3411

12.(12) Anastasija Sevastova (Let) 3296

13.(13) Belinda Bencic (Zwi) 3073

14.(14) Caroline Wozniacki (Den) 2833

15.(15) Qiang Wang (Chn) 2752

16.(16) Marketa Vondrousova (Tsj) 2745

17.(17) Madison Keys (VSt) 2615

18.(19) Julia Görges (Dui) 2605

19.(18) Johanna Konta (GBr) 2430

20.(20) Anett Kontaveit (Est) 2335

++ 21.(21) Elise Mertens (BEL) 2195

...

57.(57) Alison Van Uytvanck 1030

81.(80) Kirsten Flipkens 730

115.(118) Ysaline Bonaventure 549

129.(128) Greet Minnen 498

148.(155) Yanina Wickmayer 394