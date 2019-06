De Serpentine Gallery in Londen nodigt sinds 2000 een belangrijke architect of kunstenaar uit om een tijdelijk paviljoen te ontwerpen dat naast de galerie in Kensington Gardens wordt opgetrokken. De eer viel eerder te beurt aan Zaha Hadid, Toyo Ito en Rem Koolhaas, dit jaar is Junya Ishigami de uitverkorene. De Japanse architect die steevast zijn inspiratie uit de natuur haalt, maakte gebruik van stukken leisteen die hij zo stapelde op een stalen constructie dat het geheel vanuit bepaalde hoeken op een berg lijkt en binnenin een grot. ‘Een toevluchtsoord voor contemplatie’, noemt Ishigami het zelf. Het paviljoen blijft nog staan tot 6 oktober.